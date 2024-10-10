【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）が9月17、18両日に開いた前回の連邦公開市場委員会（FOMC）で、大幅利下げに対する慎重論があったことが分かった。9日公表の議事録によると、出席者の大多数は通常の利下げ幅の2回分に当たる0.5％の利下げを支持したが、一部は0.25％の引き下げを主張し、数人が理解を示した。FRBは会合で、物価上昇の沈静化や、長期化した高金利政策による雇用情勢の悪化を警戒し、4年半ぶりの