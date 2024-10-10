カメラに向かって牙をむき、威嚇する動きを見せる1匹のサル。連日、目撃されている左手の一部がないサルです。10日午前9時50分ごろ、東京・府中市の府中市郷土の森博物館の敷地内で撮影された映像です。西武多摩川線の是政駅近くで線路の上を歩いていたというサル。その後、府中市の多摩川沿いで目撃情報が相次いだことから、取材班も現場へ。近隣住民：心配ですよね。サルとなると、引っかかれたりしたら、どんなこと（があるか）