Takahiko Wada［東京１０日ロイター］ - 内閣官房参与を務める神田真人・前財務官は１０日、都内のイベントで講演し、為替市場の動向について、引き続き高い緊張感を持って警戒を続けていくと述べた。外為市場では投機筋が円ショートポジションを一方的に積み増す状況が「逆転した」ものの、金融市場は依然として主要国の経済動向や金融政策の見通しに極めて敏感だと警戒感を示した。神田氏は英語で講演した。