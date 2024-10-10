頭はいいはずなのになぜ？「悪徳不動産業者が医師を狙う」理由’24年４月に医師の働き方改革が断行され、勤務医の金脈だった、非常勤の医師として医療機関に勤務する「アルバイト」が制限されることになった。日本最大級の医療従事者専用サイトである『m3.com』によると、その影響で３割程度の医師の収入が減少。以前のような収入を求めて株や不動産などの投資に手を出す勤務医が増えている。そんな状況にある医師なのだが、なかに