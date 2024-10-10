一般社団法人そうべつアウトドアネットワークは、ELEMOs合同会社と連携のうえ、免許不要で公道走行が可能な次世代四輪EV【ELEMOs4 MAX】(エレモーズ4 マックス)を活用した実証実験を、自治体としては日本初となる取り組みとして開始します。 そうべつアウトドアネットワーク【ELEMOs4 MAX】 一般社団法人そうべつアウトドアネットワークは、ELEMOs合同会社と連携のうえ、免許不要で公道走行が可能な次世代四輪EV【ELEMOs