◆男子プロゴルフツアー今季メジャー第３戦日本オープン第１日（１０日、埼玉・東京ＧＣ＝７２５１ヤード、パー７０）昨季賞金王で４月以来の国内出場の中島啓太（フリー）は５バーディー、１ボギー、１トリプルボギーの６９で回り、１アンダーの７位でホールアウトした。トップとは６打差。前半は２番でボギーが先行し、ラフに入れた７番パー４ではクラブが球の下をくぐる空振りが２度あり、痛恨のトリプルボギー。だが