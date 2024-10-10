完全新作テレビアニメ『らんま1／2』の第2話あらすじ＆場面カット、予告映像が公開された。追加キャラクター・キャストとして関智一が演じる「いちろう」が登場し、原作に登場しないアニメオリジナルキャラクターとなる。【画像】アニオリキャラの実況いちろう！公開された『らんま』新場面カット「いちろう」は、風林館高校の放送部員。独特の語り口による白熱した試合実況には定評がある。言葉を変幻自在に操る「言葉の魔