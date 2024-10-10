新潮社出版部執行役員の中瀬ゆかり氏（60）が10日、TOKYO MX5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に木曜コメンテーターとして生出演。元ジャングルポケット斉藤慎二（41）が20代女性への不同意性交などの疑いで警視庁に書類送検されたことについて言及した。捜査関係者らによると、斉藤は7月に東京・新宿区内に駐車していたテレビ番組で使用したロケバス内で20代女性に性的暴行を加えた。車内では女性と2人きりだった。中瀬氏は「早