読売テレビ・日本テレビ系プラチナイト木曜ドラマ『オクトー ～感情捜査官 心野朱梨～Season2』第1話が、TVerで100万回再生を突破。（※）主演の飯豊まりえよリコメントが寄せられた。 参考：飯豊まりえの魅力は“陰のある役”こそ際立つ『何曜日に生まれたの』は表情の変化に注目 本作は、2022年に放送された刑事サスペンス『オクトー ～感情捜査官 心野朱梨～』の2年ぶりの続編。「