巨人は１０日に２６歳の誕生日を迎えた山崎伊織投手と、１１日に３５歳の誕生日を迎える菅野智之投手の「誕生祭」を１６日から２１日まで開催すると発表した。「ジャイアンツ公式オンラインストア」と公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＯＦＦＩＣＩＡＬＴＥＡＭＳＴＯＲＥ」（東京ドーム２０ゲート横）ではＴシャツ（３９６０円、税込み）などの記念グッズを販売。その他にも直筆サイン入りポスターが当たるプレゼント企