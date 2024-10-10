ゴルファー日本一を決める日本オープン選手権が１０日、埼玉県の東京ＧＣ（７２５１ヤード、パー７０）で開幕し、ツアー通算２勝の池村寛世が７バーディー、ノーボギーの７アンダーで首位に立った。３打差の２位は今平周吾。稲森佑貴と比嘉一貴が３アンダーで３位に並んだ。中島啓太は１アンダーで７位、石川遼はイーブンパーで１０位、平田憲聖は３オーバーで４２位につけた。