女性による文学作品を対象とした第34回紫式部文学賞に、皆川博子さん（94）の歴史小説「風配図WINDROSE」（河出書房新社）が選ばれた。主催の京都府宇治市が10日発表した。12世紀のバルト海を舞台に、自力で生きようとする少女たちの物語。事実に忠実で、登場人物を生き生きと表現した点などが評価された。皆川さんは「バルト海貿易など21世紀の日本の読者になじみのないことを書いたこの作に目を留めていただけたことが