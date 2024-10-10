大規模災害に備えて、大分市が整備した支援物資の供給拠点「へつぎ防災広場」が完成し、地元住民に施設が公開されました。 【写真を見る】支援物資の供給拠点「へつぎ防災広場」大分市に完成施設を公開 大分市戸次地区に完成した「へつぎ防災広場」は、市が約5億4千万円をかけて整備した防災拠点施設です。広さは約2万4千平方メートルで、緊急避難広場や防災備蓄倉庫などを備えています。 津波の影響を受けない高台にあ