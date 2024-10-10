Suzanne McGeeSvea Herbst-Bayliss[９日 ロイター] - 米フロリダ州の明るい日差しと低い税率が、多くのヘッジファンドやその他金融関係者を引き寄せてきた。彼らの「フロリダ愛」は今、新たな大型ハリケーン襲来によって試されているが、有力資産運用担当者の多くは「南部のウォール街」と呼ばれるこの地を離れるつもりはない。何年も前から続いていた投資家がフロリダに集まる流れをさらに加速させたのはコロナ禍だ。富豪で