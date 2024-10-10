Alexander Tanas[キシナウ １０日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）のフォンデアライエン欧州委員長は１０日、モルドバを訪問し、親欧米派のサンドゥ大統領と会談した。大統領選とＥＵ加盟に関する国民投票を２０日に控え、支持を示す狙いがある。サンドゥ氏は２期目を目指している。ロシアが選挙に干渉しているとの疑惑があるが、ロシアは否定している。フォンデアライエン氏は「ここでは欧州の鼓動を感じる。モルドバの居場所は