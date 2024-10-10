EBiDANのレギュラー番組「DAN!DAN!EBiDAN!」（毎週木曜深夜1時）。趣味や得意ジャンルが同じメンバーや、気になる組み合わせなどの動画インタビューをお届けする「EBiDANシャッフルトーク」。今回は番外編「EBiDAN大運動会チーム代表トーク」。伊勢エビ代表のシューヤさん（超特急）、車エビ代表のSEIYAさん（BUDDiiS）、甘エビ代表の小泉光咲さん（原因は自分にある。）、小エビ代表の竹野世梛さん（ICEx）が、10月14日（月