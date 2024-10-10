栗林公園（高松市栗林町） 高松市の栗林公園の施設から売上金など約30万円が盗まれたことが分かりました。 香川県によりますと、9日午後5時半から10日午前5時半ごろまでの間に栗林公園内の施設の中に何者かが侵入した疑いがあるということです。 施設からは売上金など約30万円が盗まれていて、県が警察に被害届を提出したということです。 県は、模倣犯を防止するためとして詳細について明らかにしていません。