今、海外で日本茶が高い評価を受け需要が高まっています。そのチャンスを逃すまいとチームを立ち上げて海外展開に大きく舵を切った富士市の若手茶農家の挑戦を追いました。富士市で茶の生産を行う本多茂兵衛さん39歳。富士山の麓で100年続く茶園の5代目です。先祖から受け継いだ茶園を守りながら、ニーズが多様化している今の時代に合わせて様々な品種を栽培しているといいます。（茶農家･茶師本多 茂兵衛さん）「飲