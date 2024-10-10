青空に向かって、勢いよく打ち上がりました。精密機械工業が盛んな諏訪地域で10日、小学生たちが小型ロケットを製作し打ち上げを体験しました。児童「キャー」「どこいった？」10日、岡谷市の湊小学校で開かれた小型ロケットの打ち上げ講座。産業を活性化し、若い人材を育成するため諏訪地方の市町村や企業、信州大学などが開発を進める「SUWA小型ロケットプロジェクト」のワークショップです。子どもたちにものづくり