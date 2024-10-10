高知県は10月10日に産業振興推進本部会議を開き、今後の取り組みについて茺田知事などと確認しました。10日に開かれた今年度1回目の産業振興推進本部会議には茺田知事や井上副知事などが参加し、第5期産業振興計画にもとづく各部局の進捗状況を確認しました。第5期産業振興計画では、2027年度に1人あたりの県民所得を280万円以上とすることを目標に掲げています。直近のデータでは2021年度の県民所得は265万3千