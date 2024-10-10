プロ野球・巨人の戸郷翔征投手が「月間JERAセ・リーグAWARD」9・10月度の月間大賞に選出されました。この賞はセ・リーグ公式戦において、『勝利に最も貢献した選手』に贈られるリーグ公式表彰。高橋由伸さん、宮本慎也さん、佐々木主浩さん、川上憲伸さん、鳥谷敬さん、前田智徳さんと各球団のレジェンド6人が選考委員となって受賞者を選定しています。戸郷投手は9・10月で4試合に登板し、3勝1敗、防御率0.32をマーク。巨人の4年ぶ