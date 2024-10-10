元SKE48・AKB48の松井珠理奈（27）が10日、自身のインスタグラムを更新。10月10日の「銭湯の日」にちなんだショットを公開した。【写真】「すっぱんぽんかと！」湯につかる松井珠理奈松井は「安心してください！履いてますよ」とユーモアを交えつつ「銭湯のお風呂やサウナに癒されてます」と、『週刊プレイボーイ』のオフショットをシェア。「いつもありがとう！」とファンに感謝の言葉をつづり「ファンクラブに別の写真載せて