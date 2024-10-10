１０日の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６１４．７４ポイント（２．９８％）高の２１２５１．９８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２５５．１５ポイント（３．４６％）高の７６２０．７４ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は３２５３億２６５０万香港ドルとなっている（９日は４２７０億１３９０万香港ドル）。中国の追加経済対策に対する期待感が相場