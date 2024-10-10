歌手の工藤静香（54）が9日、Instagramを更新。「食べる寸前なので、コトコトよりグツグツ」とつづった、調理中の動画や手料理の数々を披露し「しーちゃんレストラン開店！」「これでご飯4杯はいけちゃいそうー！」など、様々な反響が寄せられている。【映像】工藤静香の手料理（複数カット）これまでにもInstagramで「スーパー簡単です！」とつづった、焼き豚風の煮豚や、タラとタイを使ったお魚ハンバーグなど、数々の手料理