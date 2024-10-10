兵庫県の前知事の失職に伴う知事選（31日告示、11月17日投開票）で、日本維新の会の清水貴之参院議員（50）が10日、県庁で立候補会見を開いた。清水氏は維新を離党し、党からの推薦も受けずに無所属で臨むことを明らかにした。【画像】兵庫知事選の構図ほぼ固まる相次ぐ立候補表明、斎藤県政の是非問う無所属での立候補について、報道陣から「維新隠しでは」と問われた清水氏は「兵庫を作り直すための選挙。まずは幅広い人た