UAE代表が正念場のホームゲームへ。10日、2026年北中米W杯アジア最終予選第3節の各組全9試合が行われる。C組の森保ジャパンは日本時間11日3:00キックオフで、サウジアラビア代表とのアウェイゲームだ。A組に目を向けると、ここまで1勝1敗・3位のUAE代表が、北朝鮮代表とのホームゲームへ。UAE『Al Bayan』は「この10月は是が非でも勝ち点6を」と論じ、ウズベキスタン代表との敵地戦を控え、北朝鮮撃破をマストとする。しかしながら