男女７人が逮捕された海田町の強盗致死事件の裁判で、主犯格の男に無期懲役の判決が言い渡されました。 被告の男（３３）はおととし６月、海田町の事務所で男性（当時７１歳）を監禁して暴行し、金を奪ったうえ死亡させ、遺体を遺棄した罪に問われています。 １０日の裁判で広島地裁は「胸部への相当強度のものを含んだ被告人によるおよそ５０回の暴行で被害者は死亡した」「被害者を死亡させた責任はほぼ全て被告人が負うべきも