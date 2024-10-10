自民党はきょう、衆院選での公約を発表しました。政策活動費については、「将来的な廃止も念頭」と明記しました。自民党 小野寺五典 政調会長「現在の状況下で選挙を戦う上、まずは政治改革に向けた覚悟を示さなければなりません」きょう午後、自民党が発表した公約には「6つの約束」が盛り込まれ、政策活動費については「将来的な廃止も念頭」と明記し、改革の姿勢を示しました。また、物価高対策として低所得者