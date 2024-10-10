自民党新潟県連の会合後、取材に応じる会長の佐藤信秋参院議員（中央）ら＝10日午後、新潟市自民党派閥の裏金事件を受け、衆院選で非公認となった自民前職の細田健一氏（60）＝旧安倍派＝は10日、新潟2区から無所属で出馬すると表明した。党新潟県連は同日、細田氏を県連推薦とする方針を決めた。党側の判断に、公認申請した県連が異議を唱えた形。細田氏は10日午前、同県燕市で開いた地元支援者らとの会合に出席。記者団に「