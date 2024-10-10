日本高野連と全日本大学野球連盟は１０日、プロ野球志望届の受け付けを締め切った。高校生１５９人、大学生１６２人の計３２１人が公示され（同日午後５時時点）、前年比は高校生２０人増、大学生は１０人減だった。提出者は、２４日に開かれるドラフト会議での指名対象選手となる。高校生では報徳学園・今朝丸裕喜投手、東海大相模・藤田琉生投手、福岡大大濠・柴田獅子投手、前橋商・清水大暉投手、野手では花咲徳栄・石塚裕