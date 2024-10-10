日本維新の会は１０日、教育無償化を実現する会の前原誠司代表ら４人の合流手続きが完了したとして、入党と衆院選（１５日公示、２７日投開票）の２次公認候補として擁立すると発表した。衆院議員の前原氏（京都２区）と、新人の佐藤由美氏（東京２４区）、斎藤アレックス氏（滋賀１区）、徳永久志氏（滋賀２区）は、衆院選で維新の公認候補として立候補するという。前原氏は民主党政権で国土交通相や外相を歴任した。その後