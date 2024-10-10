家族団らんのダイニングを模した巨大なオブジェ画像提供：SWEETS BANK東名高速道路浜松ICから南へ車で約30分、JR浜松駅からは車で10分ほどの住宅街にあるSWEETS BANKは、静岡みやげ・浜松銘菓として全国に知られる「うなぎパイ」を手掛ける春華堂のフラッグシップショップ。遠くからでも目を引く建物のなかに、和洋菓子が揃うショップ、自慢の"焼き"の技術を生かした手作りパンやランチが味わえるカフェの春華堂直営2店舗と、地元