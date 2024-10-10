女子ゴルフの富士通レディース（１１〜１３日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ）に出場する馬場咲希が１０日、プロアマ戦に参加して最終調整した。プロ１年目で１９歳の馬場は今季、米下部のエプソン・ツアーを主戦場とし、前週の最終戦を終えて帰国。プロになってから日本ツアーに臨むのは初めてで「ギャラリーの皆さんの前でプレーできるのは楽しみ」と語った。エプソン・ツアーの最終戦では、優勝争いをした結果８位。「１