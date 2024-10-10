古民家の趣を残した酒蔵 “SAKE HOTEL”ⒸNIPPONIA HOTEL 奈良 ならまち「NIPPONIA HOTEL 奈良 ならまち」があるのは、近鉄奈良駅から徒歩約8分の場所。元興寺の旧境内で、いまも風情ある町並みが残る「ならまち」にあります。東大寺や春日大社など、多くの寺社に日本酒を納める老舗「豊澤酒造」の創業の地で、どっしりと趣のある、元蔵元の日本家屋が迎えてくれます。のれんがかかった門を入り、そのまま進むと奥がホテルの