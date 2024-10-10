日本企業のスペースワン株式会社は2024年10月9日、「カイロス（KAIROS）」ロケット2号機の打ち上げ予定を発表しました。「宇宙宅配便」と銘打ち小型ロケットの高頻度な打ち上げを目指すスペースワン、注目のカイロス2号機打ち上げまであと2か月です。カイロス2号機の打ち上げ予定日は2024年12月14日発表によると、カイロス2号機は日本時間2024年12月14日（土）の11時0分〜11時20分頃の時間帯に打ち上げられる予定です。予備期間は2