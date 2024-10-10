通貨オプションボラティリティー ユーロドル１週間が６.５％付近に上昇、来週のＥＣＢ理事会を視野に USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.806.459.557.13 1MO12.577.3610.818.33 3MO11.156.3910.097.44 6MO10.696.239.957.38 9MO10.366.219.847.44 1YR10.156.279.727.52