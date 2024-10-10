欧州株小安い、米消費者物価指数発表控えて調整の動き 東京時間17:24現在 英ＦＴＳＥ100 8239.72（-4.02-0.05%） 独ＤＡＸ19200.41（-54.52-0.28%） 仏ＣＡＣ40 7546.87（-13.22-0.18%） スイスＳＭＩ 12123.86（+0.93+0.01%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:24現在 ダウ平均先物DEC 24月限42739.00（-74.00-0.17%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限58