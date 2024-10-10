閑静なサレジオ通り沿いに突如現れる荘厳な教会「カトリック碑文谷教会」は、東急東横線学芸大学駅と都立大学駅のちょうど中間あたりに位置します。どちらの駅からも歩くと15分ほどかかるので、目黒駅からバスを利用すると好アクセス。「目黒駅前」から東急バスに乗り、「サレジオ教会」停留所で降りた目の前です。ベージュの装飾がアクセントになった白壁のレトロな教会はひときわ目を引き、あたりは凛とした空気に包まれています