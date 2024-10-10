元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那が10日、東京・新宿サザンテラス広場で行われた『キッコーマン豆乳 Presents 豆乳フェス 2024』オープニングセレモニーに参加した。【写真】すがちゃん最高No.1の熱愛を程よくいじった信子と金子きょんちぃ古賀は、オフホワイトの秋らしい色合いのコーディネートで登場。「豆乳好きで普段から飲んでいます。このようなイベントに呼んでいただけて光栄です」と笑顔を見せた。普段は「選