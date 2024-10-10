兵庫県知事だった斎藤元彦氏の失職に伴う知事選（31日告示、11月17日投開票）で、県議会は10日、選挙費用21億6千万円を盛り込んだ追加補正予算案を全会一致で可決した。郵送費や資材高騰に加え、過去最多となる7人の出馬予定で事務費が膨らみ、前回知事選より増加するとみられる。補正額は総額48億6千万円。衆院選（10月15日公示、27日投開票）の選挙費用27億円も含む。衆院選分は国庫支出金から支給されるが、知事選分は一般