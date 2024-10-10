令和のあざと女王・森香澄が、「ビールの売り子」「メイドカフェ職場体験」「一人飲みはしご酒企画」など、さまざまな企画に体を張って挑戦していくバラエティ『森香澄の全部嘘テレビ』。10月9日（水）の同番組では、森香澄があわよくば副業として実際に働けないか検証していく企画「森香澄の初体験TV」が放送された。【映像】勇者様（お客様）をメロメロにした森香澄の猫耳メイド服姿（全身あり）「今後もしお仕事がなくなったら