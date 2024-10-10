SMAPの映像がTVでなぜ流れないのか、公に誰かきちんと説明して下さい》Xに投稿された悲痛な叫び。これは、ネット上でたびたび話題になる、過去のSMAP歌唱映像が放映されないことに対する、視聴者からの疑問だ。10月9日に放送された『EIGHT-JAMゴールデン SP』（テレビ朝日系）は、「昭和平成令和50年分!!豪華プロが選ぶ100曲最強サビ名曲No.1発表」と題したスペシャル企画。新聞のラテ欄では、松田聖子、中森明菜、米津