男性従業員に乱暴したとして逮捕された、買取販売店「モノ・ループ」の元社長2人が不起訴処分となりました。東海3県などで買取専門店を展開する「モノ・ループ」の社長だった27歳と45歳の男性は先月、自身の立場を利用して従業員だった男性に乱暴をした不同意性交等の疑いで、愛知県警に逮捕されていました。2人はその後、処分保留で釈放されていましたが、10日付けで不起訴処分となりました。名古屋地検は理由