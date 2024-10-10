「大原簿記専門学校大阪校」（大阪市淀川区）で複数の１０代女性のスカート内を盗撮したとして、大阪府警曽根崎署は１０日、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで、同校元職員の岡田仁容疑者（３９）＝同府寝屋川市下木田町＝を逮捕した。「小型カメラを使用しました」と容疑を認めている。逮捕容疑は８月、同校の教室のドア付近に小型カメラを設置し、複数の１０代女性のスカート内を盗撮した疑い。同署などによると、事件当日、