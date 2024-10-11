電気事業連合会（電事連）の佐々木敏春副会長は１０日、原発の使用済み核燃料の再処理に伴い発生した放射性廃棄物のうち、委託先の海外から返還される大量の低レベル廃棄物について、少量の高レベル廃棄物（核のごみ）に交換した上で、日本原燃の「高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター」（青森県六ケ所村）に搬入したいと県と村に打診した。宮下宗一郎知事は、佐々木氏と県庁で会談し「理解も協力もできない」と拒否。戸田衛