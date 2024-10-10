日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月10日の日経225ミニ期近（2024年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万5732枚だった。 ◯2024年10月限（特別清算日：10月11日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 15732( 10432) ABNクリアリン証券 12930(9470) 野村証券 13970(5720)