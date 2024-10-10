宮内庁の西村泰彦長官は１０日の定例記者会見で、右大腿（だいたい）骨上部の骨折で東大病院（東京都文京区）に入院中の上皇后さまについて「手術後のリハビリは順調に進んでいる」と明らかにした。上皇后さまは車いすに乗り、左脚の筋力が落ちないように動かすリハビリを行われており、患部の痛みは和らいでいるという。西村長官は「一日も早いご回復を心より祈っている」と述べた。