【ソウル聯合ニュース】休場明け１０日の韓国株式市場で、サムスン電子の株価は前営業日比２．３２％安の５万８９００ウォン（約６５００円）で取引を終えた。同社の株価が終値で６万ウォンを下回るのは昨年３月１６日（５万９９００ウォン）以来、約１年７カ月ぶり。８日発表された同社の７〜９月期の業績が市場の期待に及ばなかったことが影響したとみられる。サムスン電子株は一時５万８９００ウォンまで下がった。前日、半