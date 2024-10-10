日本ラグビー協会は１０日、１３日から宮崎などで行う日本代表合宿の参加メンバーと今秋の欧州遠征メンバーを発表した。２６日に世界ランク３位のニュージーランド戦（日産ス）を控える日本は、若手中心の編成。昨年のＷ杯フランス大会メンバーではＦＷ姫野和樹（トヨタ）が代表復帰したが、ＦＷ稲垣啓太（埼玉）やリーチ・マイケル（ＢＬ東京）らは、コンディション調整中のため未招集リストに。攻撃の軸を担ったＢＫ松田力也（