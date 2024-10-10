本物の人間のようにコロコロと表情を変えながら会話をする、現代のテクノロジーを結集したヒューマノイドロボット。最近、そんなロボット同士の会話が実現しました。 ↑アメカ（左）とアズィ（右）が話している様子（画像提供／ENGINEERED ARTS／YouTube）   英国のエンジニアード・アーツが開発したヒューマノイドロボットの「アメカ（Ameca）」。そのアメカに新しい仲間の「アズィ（Azi）」が加わり、この2体がおしゃべりす